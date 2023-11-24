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19:27, 24 ноября 2023Мир

Китай призвали ввести ограничения на фоне вспышки атипичной пневмонии

ВОЗ призвала Китай снова ввести ограничения на фоне вспышки атипичной пневмонии

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Китая снова ввести ограничительные меры из-за новой вспышки атипичной пневмонии. Об этом сообщается на сайте организации.

Утверждается, что на севере Китая все чаще начали болеть дети. У них выявляется «недиагностированная пневмония». «Неясно, связана ли она с общим увеличением респираторных инфекций, о которых ранее сообщалось китайскими властями, или с чем-то иным», — утверждается в заявлении.

ВОЗ потребовала от китайских коллег предоставить данные о лабораторных исследованиях пациентов. Помимо этого, подготовить отчет о последних выявленных на территории Китая патогенах.

В то же время ВОЗ настоятельно рекомендовала властям ввести ограничительные меры для снижения рисков респираторных заболеваний в Китае. Людям стоит пройти вакцинацию, вспомнить о социальной дистанции и по необходимости оставаться дома. Кроме того, граждан призвали снова носить защитные маски в общественных местах.

Ранее в ноябре ВОЗ заявила, что число летальных исходов от кори во всем мире возросло на 43 процента за 2022 год по сравнению с 2021-м. Как уточнялось, подобный рост связан со снижением уровня вакцинации.

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