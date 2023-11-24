Китай призвали ввести ограничения на фоне вспышки атипичной пневмонии

ВОЗ призвала Китай снова ввести ограничения на фоне вспышки атипичной пневмонии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Китая снова ввести ограничительные меры из-за новой вспышки атипичной пневмонии. Об этом сообщается на сайте организации.

Утверждается, что на севере Китая все чаще начали болеть дети. У них выявляется «недиагностированная пневмония». «Неясно, связана ли она с общим увеличением респираторных инфекций, о которых ранее сообщалось китайскими властями, или с чем-то иным», — утверждается в заявлении.

ВОЗ потребовала от китайских коллег предоставить данные о лабораторных исследованиях пациентов. Помимо этого, подготовить отчет о последних выявленных на территории Китая патогенах.

В то же время ВОЗ настоятельно рекомендовала властям ввести ограничительные меры для снижения рисков респираторных заболеваний в Китае. Людям стоит пройти вакцинацию, вспомнить о социальной дистанции и по необходимости оставаться дома. Кроме того, граждан призвали снова носить защитные маски в общественных местах.

Ранее в ноябре ВОЗ заявила, что число летальных исходов от кори во всем мире возросло на 43 процента за 2022 год по сравнению с 2021-м. Как уточнялось, подобный рост связан со снижением уровня вакцинации.