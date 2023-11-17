Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:14, 17 ноября 2023Мир

ВОЗ заявила об увеличении смертности от кори во всем мире

ВОЗ заявила, что смертность от кори во всем мире увеличилась на 43% в 2022 году
СюжетНаселение России:

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число смертей от кори во всем мире увеличилось на 43 процента в 2022 году по сравнению с 2021-м. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Отмечается, что это связано, в частности, со снижением уровня вакцинации. «Предполагаемое число случаев заболевания корью достигает девяти миллионов, а смертей – 136 тысяч, в основном среди детей», — сообщили в организации.

«Случаи заболевания корью в любом месте представляют опасность для всех стран и сообществ, где люди недостаточно вакцинированы. Срочные, целенаправленные усилия имеют решающее значение для предотвращения заболевания корью и смертности от нее», — заявил директор глобального отдела иммунизации министерства здравоохранения США Джон Вертефейль.

В сентябре доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров заявил, что в России не может быть эпидемии кори, потому что основная масса населения привита.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкому интервьюеру Путина пригрозили судом в ФРГ

      В МИД раскритиковали председательство США в АТЭС

      В США предрекли ВСУ признание поражения перед Россией

      В США заявили о восстановлении экономики России вопреки санкциям

      В Израиле обсудят законопроект о смертной казни

      Третья группа эвакуированных из Газы россиян вернулась в Москву

      Известная 58-летняя модель опубликовала снимок топлес

      МЧС раскрыло число собравшихся выехать из Газы россиян

      Несколько сотрудников ФСБ задержали по делу о коррупции

      Пентагон отказался уточнить количество средств для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости