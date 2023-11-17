ВОЗ заявила об увеличении смертности от кори во всем мире

ВОЗ заявила, что смертность от кори во всем мире увеличилась на 43% в 2022 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число смертей от кори во всем мире увеличилось на 43 процента в 2022 году по сравнению с 2021-м. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Отмечается, что это связано, в частности, со снижением уровня вакцинации. «Предполагаемое число случаев заболевания корью достигает девяти миллионов, а смертей – 136 тысяч, в основном среди детей», — сообщили в организации.

«Случаи заболевания корью в любом месте представляют опасность для всех стран и сообществ, где люди недостаточно вакцинированы. Срочные, целенаправленные усилия имеют решающее значение для предотвращения заболевания корью и смертности от нее», — заявил директор глобального отдела иммунизации министерства здравоохранения США Джон Вертефейль.

В сентябре доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров заявил, что в России не может быть эпидемии кори, потому что основная масса населения привита.