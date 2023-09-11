Инфекционист высказался об угрозе эпидемии кори в России

Инфекционист Никифоров исключил эпидемию кори в России

В России не может быть эпидемии кори, потому что основная масса населения привита, заявил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров. О вероятности угрозы распространения заболевания и причинах вспышек он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило о вспышке кори в одном из районов региона. По данным ведомства, заболели 93 человек, все инфицированные не были привиты.

Если сейчас быстро провести противоэпидемические мероприятия, то вспышка заболевания угаснет, сказал Никифоров. По его словам, алгоритм действий в подобных ситуациях хорошо отработан. В частности, Роспотребнадзор проводит экстренную вакцинопрофилактику, изолирует заболевших и контактных.

Особенности кори

«Особенность кори состоит в том, что ей болеет только человек. Из-за этого трудно глубоко ее изучать, отрабатывать лечение, так как нет модельных систем, болезнь не получается воспроизвести на животных. Поэтому нет по-настоящему эффективного лечения от кори», — отметил собеседник «Ленты.ру». Таким образом, при лечении заболевания терапия направлена не на уничтожение самого вируса, а на блокировку патологических процессов, которые он вызывает.

По словам профессора, корь передается человеку от заболевшего только воздушно-капельным путем. Привитым людям заражение не грозит.

Причины появления вспышек

На сегодняшний день есть вакцина, которая практически позволяет ликвидировать корь, но беда в том, что для того, чтобы вакциной уничтожить какое-то заболевание, нужно вакцинировать не меньше 95-97 процентов населения. Только тогда мы с вами прервем эпидемическую цепочку. У нас никогда не получается привить такое количество людей. За всю историю человечества мы смогли вакциной ликвидировать только одно заболевание — натуральную оспу Владимир Никифоров инфекционист

Привить всех, а соответственно и победить корь, не удается из-за войн и миграции, убежден он. Кроме того, сбил вакцинальный процесс ковид. «Несколько лет назад казалось, что мы ликвидировали корь, но после периода затишья у нас опять раскручивается рост заболеваемости», — высказался Никифоров.

Кроме того, осложняет ситуацию неправильное обращение с вакциной. По словам профессора, она должна храниться при определенной низкой температуре. Если «холодовой режим» нарушается, вакцина утрачивает свойства. «Ей прививают, не зная, например, что она испортилась. Люди думают, что они вакцинированы, мы тоже думаем, что эти люди вакцинированы, а вакцина не сработала. Не потому, что она исходно плохая, а потому, что ее испортили, нарушив холодовой режим. Вот еще одна причина, почему у нас на сегодняшний день корь поднимает голову», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

В начале августа заболевание корью выявили у троих работников большого оптово-розничного рынка «Садовод» в Москве, сообщали в столичном Управлении Роспотребнадзора.