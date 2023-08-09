У троих работников московского рынка выявили заболевание корью

Роспотребнадзор: трое работников рынка «Садовод» в Москве заболели корью

У троих работников большого оптово-розничного рынка «Садовод» в Москве выявили заболевание корью. Об этом сообщается на официальном сайте столичного Управления Роспотребнадзора.

В ведомстве также заявили, что после выявления кори на рынке была организована вакцинация. В рамках профилактических мероприятий прививки сделаны 680 работникам.

В Роспотребнадзоре добавили, что кампания по вакцинации населения против кори продолжается. «В настоящее время привито более 564 тысяч человек», — заключили в ведомстве.

В конце июля врач Николай Крючков призвал россиян пройти вакцинацию от кори. Он также утверждал, что с осени 2022 года в России увеличилась заболеваемость не только корью, но и остальными инфекциями.

Помимо этого, Крючков сообщил, что корь — это крайне заразное заболевание, которое по своим симптомам напоминает ОРВИ и грипп. Первым проявлением кори врач назвал температуру. Он также сообщил, что сыпь появляется позже и в основном в верхней части тела.

В июле стало известно о вспышке кори в Татарстане. На тот момент отмечалось, что с начала года там выявили 83 зараженных, почти половина из которых — иностранные граждане. В том же месяце была зафиксирована аналогичная вспышка в Пензенской области.