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12:34, 9 августа 2023Россия

У троих работников московского рынка выявили заболевание корью

Роспотребнадзор: трое работников рынка «Садовод» в Москве заболели корью

Фото: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash

У троих работников большого оптово-розничного рынка «Садовод» в Москве выявили заболевание корью. Об этом сообщается на официальном сайте столичного Управления Роспотребнадзора.

В ведомстве также заявили, что после выявления кори на рынке была организована вакцинация. В рамках профилактических мероприятий прививки сделаны 680 работникам.

В Роспотребнадзоре добавили, что кампания по вакцинации населения против кори продолжается. «В настоящее время привито более 564 тысяч человек», — заключили в ведомстве.

В конце июля врач Николай Крючков призвал россиян пройти вакцинацию от кори. Он также утверждал, что с осени 2022 года в России увеличилась заболеваемость не только корью, но и остальными инфекциями.

Помимо этого, Крючков сообщил, что корь — это крайне заразное заболевание, которое по своим симптомам напоминает ОРВИ и грипп. Первым проявлением кори врач назвал температуру. Он также сообщил, что сыпь появляется позже и в основном в верхней части тела.

В июле стало известно о вспышке кори в Татарстане. На тот момент отмечалось, что с начала года там выявили 83 зараженных, почти половина из которых — иностранные граждане. В том же месяце была зафиксирована аналогичная вспышка в Пензенской области.

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    Варвара Кошечкина
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