В российском регионе зарегистрировали вспышку кори

В Республике Татарстан зарегистрировали 83 случая заражения корью

В Республике Татарстан зарегистрировали вспышку кори. С начала года на территории выявили 83 случая заражения, почти половина из них приходится на иностранных граждан. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина, передает ТАСС.

По ее данным, 67 процентов всех заболевших не имели прививок против кори. Авдонина отметила, что среди заразившихся корью в российском регионе 39 детей.

«Из числа заболевших 41 человек — это иностранные граждане, и среди них основная доля заболевших — прибывшие из Таджикистана, это 33 человека», — сказала она.

Общее число контактировавших с заболевшими корью во всех очагах в Татарстане составляет 20,7 тысячи человек, пояснила представитель регионального Роспотребнадзора.

Подлежало прививкам из числа контактных 2900 человек, на сегодняшний день охвачено вакцинацией 80 процентов, резюмировала она.

Ранее в Минздрав Пензенской области заявили, что число заболевших корью в регионе возросло до 78 человек.