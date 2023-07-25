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02:15, 25 июля 2023Россия

Число заболевших корью в российском регионе увеличилось

Минздрав Пензенской области: число заболевших корью в регионе увеличилось до 78 человек

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Число заболевших корью в Пензенской области увеличилось до 78 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев, сообщается на сайте ведомства.

Как рассказал Космачев, помимо Городищенского района, заболевание зафиксировано в Кузнецке, Пензе, Шемышейке и Неверкине. Он добавил, что ситуация по распространению кори в области остается нестабильной.

Министр подчеркнул, что самым действенным способом предотвратить заболевание остается вакцинация. Он также отметил важность объяснять необходимость прививок, чтобы добиться уровня иммунитета, который позволит предотвратить распространение инфекции.

О том, что в Пензенской области выявили вспышку кори, стало известно 16 июля. Тогда были подтверждены случаи болезни у 67 жителей, еще двое находились под подозрением.

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    Марина Совина
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