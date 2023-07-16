В Пензенской области выявили корь у 67 жителей региона

В Пензенской области выявили вспышку кори. Сообщение об этом опубликовал региональный Минздрав в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что по состоянию на 16 июля подтверждены случаи болезни у 67 жителей, еще двое под подозрением. Из них детей — 61, взрослых — 8 человек. В пензенском Минздраве добавили, что 23 пациента находятся в стационаре, 18 — на амбулаторном лечении. Под наблюдением остаются 133 человека, которые контактировали с инфицированными.

В мае стало известно, что у студента исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова выявили корь. В связи с этим учебное учреждение получило предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий.