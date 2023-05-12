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20:50, 12 мая 2023Россия

У студента МГУ выявили корь

Роспотребнадзор: у студента исторического факультета МГУ выявили корь

Фото: fotohay / Shutterstock / Fotodom

У студента исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) выявили корь. В связи с этим учебное учреждение получило предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

«Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в здании, расположенном на Ломоносовском проспекте, проведена дезинфекция. Кроме того, проводится вакцинация студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью.

По данным источника ТАСС, университет принял решение перевести студентов факультетов, расположенных в здании Шуваловского корпуса, на дистанционное обучение. Уточняется, что там находятся высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере, факультет государственного управления, факультет политологии, исторический и философский факультеты.

2 мая сообщалось о переходе нескольких факультетов МГУ на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Карантинные меры затронули студентов и сотрудников второго учебного корпуса, который расположен на Ленинских горах. Удаленный режим работы корпуса продлится до 17 мая включительно.

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Варвара Кошечкина
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