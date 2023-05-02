Студентов МГУ переведут на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Несколько факультетов МГУ переведут студентов на дистант до 17 мая из-за вспышки кори

Несколько факультетов Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) переходят на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ вуза.

Карантинные меры затронули студентов и сотрудников второго учебного корпуса, который расположен на Ленинских горах. Удаленный режим работы корпуса продлится до 17 мая включительно.

В Управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что ведомство начало эпидемиологическое расследование. Отмечается, что были приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.

12 апреля стало известно, что в столице Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина перевели на дистанционное обучение на 21 день из-за выявленного у студента случая заболевания корью.

До этого студенческое общежитие вуза закрыли на карантин из-за вспышки кори. Здание находится на улице Бутлерова — по этому адресу располагается общежитие Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.