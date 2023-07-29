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07:04, 29 июля 2023Россия

Врач оценил ситуацию с корью в России

Иммунолог Крючков призвал россиян пройти вакцинацию от кори

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков призвал россиян пройти вакцинацию от кори. В беседе с «Лентой.ру» он оценил ситуацию с распространением заболевания в стране.

Специалист рассказал, что с осени 2022 года в России увеличилась заболеваемость не только корью, но и краснухой, ветряной оспой и другими инфекциями.

«Напрямую на это повлияло снятие остаточных антиковидных ограничений. Рост заболеваемости связан с долгосрочными проблемами с коллективным иммунитетом», — объяснил он.

Единственный вариант надежно в среднесрочной и долгосрочной перспективе с этим справиться — это массовая вакцинация, в том числе у взрослых и мигрантов

Николай Крючковиммунолог

Иммунолог сообщил, что при правильном подходе вспышки кори гасятся быстро. «Но если их будет слишком много, то есть риск того, что какие-то вспышки станут крупными и выйдут за пределы зданий и учреждений. Поэтому необходимо вакцинироваться», — заключил Крючков.

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Ранее Крючков сообщил, что корь — это крайне заразное заболевание, которое по своим симптомам напоминает ОРВИ и грипп. Первым проявлением кори врач назвал высокую температуру. Он также сообщил, что сыпь появляется позже и преимущественно в верхней части тела.

28 июля в Татарстане зарегистрировали вспышку кори. С начала года на территории республики выявили 83 случая заражения, почти половина из них приходится на иностранных граждан.

16 июля вспышку кори также выявили в Пензенской области. По данным на 25 июля, число заболевших составило 78 человек.

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    Алена Шевченко
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