В России выявили очаг кори и почти сто заболевших

Более 90 человек заболели корью в Арзамасском районе Нижегородской области

В Арзамасском районе Нижегородской области зафиксирована вспышка кори — заболели 93 человека. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по российскому региону на своем сайте.

Все инфицированные не были привиты. По данным службы, источником заражения стал ребенок, который прибыл из другого региона в деревню Малое Туманово — в этом населенном пункте зафиксировано основное число заболевших, там живут цыгане.

«Специалистами проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Определен круг контактных лиц, проводится иммунизация по эпидемическим показаниям. По состоянию на 11 сентября против кори привито почти 400 человек», — говорится на сайте управления федеральной службы.

Ранее в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области выявили пять случаев заболевания сибирской язвой у тех людей, которых госпитализировали из очага инфекции. Состояние всех пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести.