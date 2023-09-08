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13:24, 8 сентября 2023Россия

В российском регионе выявили пять новых случаев сибирской язвы

В селе Лебединка Воронежской области выявили пять новых случаев сибирской язвы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В селе Лебединка Богучарского района Воронежской области выявили пять случаев заболевания сибирской язвой у тех людей, которых госпитализировали из очага инфекции. Об этом сообщили в депздраве российского региона, передает ТАСС.

«В настоящее время в инфекционный центр при БСМП № 8 госпитализировано семь человек. У пяти пациентов диагноз подтвержден лабораторно. У двух человек диагноз находится в стадии уточнения», — сообщили в департаменте.

Там добавили, что состояние всех пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести.

О госпитализации семи россиян с подозрением на язву из очага инфекции в Воронежской области стало известно 7 сентября. Предварительно, среди пациентов числятся мехизатор, скотник и охранник.

В августе в Панинском районе Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаруженного очага сибирской язвы. Впоследствии под Воронежем мужчину доставили в больницу после разделки туши больного сибирской язвой животного, также заболела его сестра.

Сибирская язва не передается от человека человеку. Заразиться ей можно в случае прямого контакта с больным скотом, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов, а также при употреблении мясной продукции с недостаточной термической обработкой.

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    Анастасия Шейкина
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