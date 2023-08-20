Под Воронежем нашли сибирскую язву

В Панинском районе Воронежской области обнаружен очаг сибирской язвы

В Панинском районе Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за очага обнаруженного очага сибирской язвы. Об этом сообщила районная администрация в соцсети «ВКонтакте».

Районные и областные власти установили границы очага и провели мероприятия по его дезинфекции. Тем не менее, на этой территории до 16 ноября устанавливается ограничение на посещение посторонними лицами, запрещены перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой невакцинированных против сибирской язвы животных и вывоз продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов, а также охота.

В июле в Туве выявили пять случаев заражения сибирской язвой, в регионе вакцинировали более 150 человек. Все заболевшие ели мясо больной лошади.

Тогда в Роспотребнадзоре подчеркнули, что угроза эпидемии сибирской язвы в России исключена. В службе напомнили, что болезнь не передается от человека к человеку.