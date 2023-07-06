Число заболевших сибирской язвой россиян выросло до пяти

Роспотребнадзор: число заболевших сибирской язвой в Туве выросло до пяти человек

Число заболевших сибирской язвой в Туве выросло до пяти человек. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там подчеркнули, что состояние всех пострадавших россиян стабильное. Доктора оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

В Туве против сибирской язвы вакцинировали свыше 150 человек. «Все контактные лица получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами», — заверили в Роспотребнадзоре. Специалисты продолжают проводить профилактические мероприятия в очаге. На пастбище, чабанской стоянке и в местах пребывания заболевших начали дезинфекцию. Площадь обработанных территорий уже превысила 39 тысяч квадратных метров.

«К организации противоэпидемических мероприятий привлечены Иркутский и Ставропольский противочумные институты Роспотребнадзора», — резюмировали в пресс-службе.

До этого стало известно, что все заболевшие сибирской язвой ели мясо больной лошади.

О первом заболевшем на территории Тувы стало известно в конце июня. Сначала о том, что мужчину с подозрением на диагноз «сибирская язва» госпитализировали в инфекционную больницу города Кызыла, рассказали представители прокуратуры.