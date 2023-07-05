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11:06, 5 июля 2023Россия

Число заболевших сибирской язвой россиян возросло

Сибирскую язву обнаружили еще у трех жителей Тувы

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Число заболевших сибирской язвой россиян возросло — этот диагноз поставили еще трем жителям Тувы. Об этом в среду, 5 июля, со ссылкой на заявление пресс-службы регионального Россельхознадзора пишет ТАСС.

«На сегодняшний день диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва», — приводит агентство сообщение.

В Минздраве республики информацию пока не подтвердили.

В первом заболевшем на территории российского региона стало известно в конце июня. Сначала о том, что мужчину с подозрением на диагноз «сибирская язва» госпитализировали в инфекционную больницу города Кызыла, сообщила прокуратура. Позже информацию подтвердил Роспотребнадзор.

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    Евгения Куликова
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