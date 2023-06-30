Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 30 июня 2023Россия

Появились подробности о заболевшем сибирской язвой россиянине

Роспотребнадзор Тувы: по месту проживания заболевшего сибирской язвой провели дезинфекцию

Фото: Jan Kopřiva / Unsplash

Управление Роспотребнадзора Тувы подтвердило случай заболевания сибирской язвой у жителя республики, по месту его проживания проведена дезинфекция. Соответствующую информацию «Ленте.ру» предоставила пресс-служба ведомства.

«Установлены лица, контактировавшие с заболевшим. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция», — говорится в заявлении.

Специалисты начали эпидрасследование и комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сибирская язва не передается от человека человеку.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Названо имя задержанного в Польше по обвинению в шпионаже российского хоккеиста

    Пластический хирург объяснил появление шрама на животе Киркорова

    В Подмосковье нашли бивни мамонта

    Бывший премьер Украины заявил о поиске на Западе замены Зеленскому

    Сборы в бюджет с богатых россиян взлетели

    Появились подробности о заболевшем сибирской язвой россиянине

    Протестующим в Багдаде запретили сжигать флаг Швеции

    Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка под гарантии Японии

    Названа верхняя планка курса доллара

    Порнозвезда раскрыла влияние брака на ее работу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости