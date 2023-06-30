Появились подробности о заболевшем сибирской язвой россиянине

Роспотребнадзор Тувы: по месту проживания заболевшего сибирской язвой провели дезинфекцию

Управление Роспотребнадзора Тувы подтвердило случай заболевания сибирской язвой у жителя республики, по месту его проживания проведена дезинфекция. Соответствующую информацию «Ленте.ру» предоставила пресс-служба ведомства.

«Установлены лица, контактировавшие с заболевшим. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция», — говорится в заявлении.

Специалисты начали эпидрасследование и комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сибирская язва не передается от человека человеку.