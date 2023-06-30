Россиянина госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Сотрудниками правоохранительных органов предварительно установлено, что 23 июня в селе Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. Через шесть дней один из россиян, участвовавших в убое, почувствовал недомогание и обратился в больницу.

«30 июня с предварительным диагнозом "сибирская язва" он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла», — говорится в заявлении прокуратуры.

На территории Барун-Хемчикского района, где проживал заболевший, ввели карантин. В отношении остальных граждан проводятся лабораторные исследования.

Информация о первых в 2023 году случаях сибирской язвы у россиян появилась 15 марта. В Чувашии заболела семейная пара — муж заразился при разделке бычьей туши. При этом он успел продать примерно полтонны инфицированного мяса.

После этого Роспотребнадзор заверил, что угроза эпидемии сибирской язвы в стране исключена. Там подчеркнули, что болезнь не передается от человека человеку.