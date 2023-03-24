Роспотребнадзор оценил вероятность угрозы эпидемии сибирской язвы

Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы эпидемии сибирской язвы в России

Угроза эпидемии сибирской язвы в России исключена, болезнь от человека человеку не передается. Так вероятность широкого распространения оценили в Роспотребнадзоре, сообщила «Ленте.ру» пресс-служба ведомства в пятницу, 24 марта.

О первых случаях сибирской язвы на территории страны сообщалось 15 марта. В Чувашии заболела семейная пара, в которой муж заразился инфекцией при разделке бычьей туши. При этом мужчина успел продать примерно полтонны инфицированного мяса.

22 марта и 23 марта двух пациентов с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Подмосковье. Уточнялось, что оба прибыли из Чувашии.

24 марта Роспотребнадзор сообщил, что исследования не выявили у них возбудителя сибирской язвы.