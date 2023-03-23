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11:42, 23 марта 2023Россия

Раскрыты результаты анализов россиян с подозрением на сибирскую язву под Москвой

Минздрав Подмосковья: предварительные анализы не выявили сибирскую язву у двух пациентов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Предварительные анализы двух госпитализированных с подозрением на сибирскую язву пациентов не выявили заболевания. Результаты проб раскрыли в Минздраве Московской области, сообщение приводится в Telegram-канале регионального ведомства.

Ранее сообщалось, что в Московской области госпитализировали двух приятелей, приехавших в регион из Чувашии. В больницу они попали с симптомами сибирской язвы.

«Проведен полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза. Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы», — сообщили в Минздраве.

О первых случаях заболевания сибирской язвой стало известно 15 марта. Заболевшими оказалась семейная пара, в которой муж заразился при разделке бычьей туши. Мужчина успел продать примерно полтонны инфицированного мяса.

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Марк Леонов
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