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19:22, 22 марта 2023Россия

В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву

Роспотребнадзор: в Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Как уточнили в службе, пациент прибыл на территорию Подмосковья из Чувашии, где ранее выявили три случая инфекции. «Специалистами управления незамедлительно начато эпидрасследование. Организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Пациента разместили в одном из лечебных учреждений области. По месту его пребывания проведена дезинфекция. «Ситуация находится на контроле специалистов», — заверили в службе.

Ранее три случая заражения сибирской язвой выявили в Чуваши. О двух из них стало известно еще 15 марта. Заболевшими оказалась семейная пара, в которой муж заразился при разделке бычьей туши. Мужчина успел продать примерно полтонны инфицированного мяса.

Информация о третьем случае заражения сибирской язвой появилась 22 марта. Инфицированным оказался еще один житель Чувашии. По словам главы республики Олега Николаева, третий заразившийся находится за пределами региона.

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Алан Босиков
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