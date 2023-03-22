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11:30, 22 марта 2023Россия

В российском регионе симптомы сибирской язвы выявили еще у одного человека

В Минздраве Чувашии заявили о выявлении симптомов сибирской язвы еще у одного человека

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В Чувашии еще у одного человека обнаружили симптомы сибирской язвы. Об этом сообщили в Минздраве российского региона, передает РИА Новости.

«На ухе у жителя Чувашии выступило пятно багрово-фиолетового цвета, с отделяемым серозно-геморрагического характера», — заявили в министерстве, подчеркнув, что этот симптом свидетельствует о заражении инфекцией.

Симптомы язвы обнаружили у человека, контактировавшего с первыми заболевшими. О его состоянии не сообщается.

15 марта в Чувашии выявили два случая заражения сибирской язвой. Россияне заразились язвой после контакта с животноводческим сырьем — разделанной тушей быка. В деревне Старое Акташево из-за случаев инфицирования впоследствии ввели карантин.

Предварительно, сибирской язвой в Чувашии заразились супруги: муж подхватил болезнь, поранившись ножом при разделке туши быка. Он успел продать мясо зараженного животного — примерно 500–600 килограммов. Предполагается, что покупателями стали цыгане на трассе. Угрозы распространения инфекции в Чувашии нет, заверил губернатор региона Олег Николаев.

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Анастасия Шейкина
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