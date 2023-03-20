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10:28, 20 марта 2023Россия

Губернатор описал ситуацию в российском регионе после обнаружения сибирской язвы

Губернатор Николаев заявил, что угрозы распространения сибирской язвы в Чувашии нет

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

После обнаружения в одном из населенных пунктов Цивильского муниципального округа Чувашии случаев сибирской язвы у человека угрозы распространения инфекции нет. Об этом заявил губернатор российского региона Олег Николаев в Telegram.

«Угрозы распространения заболевания в данном населенном пункте нет. В очаге находится 1 бычок и 7 голов мелкого рогатого скота. Все они вакцинированы от сибирской язвы», — написал глава региона.

По его словам, хозяин заразившегося скота отказался сообщать, где находится проданное им зараженное мясом. В связи с этим Госветслужбе Чувашии поручили проверить содержание скота в коллективных хозяйствах, частных подворьях, а также меры реализации надзора за животными.

15 марта в Чувашии выявили два случаев заражения сибирской язвы в регионе. Заразившихся госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Анастасия Шейкина
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