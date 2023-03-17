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07:39, 17 марта 2023Россия

В российской деревне ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой

В деревне Старое Акташево в Чувашии ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой

Фото: Unsplash

Карантин ввели в деревне Чувашии Старое Акташево из-за случаев инфицирования сибирской язвой. Соответсвующий указ подписал глава российского региона Олег Николаев, он опубликован на сайте органов власти республики.

Из документа следует, что карантин в деревне введен с 16 марта и будет действовать до особо распоряжения. В это время действует запрет на посещение территории посторонними лицами и ряд других правил.

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15 марта глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов сообщил о выявлении двух случаев заражения сибирской язвы в регионе. Он отметил, что заразившихся госпитализировали, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Лица, которые контактируют с пациентами, получают профилактическое лечение, добавили в министерстве.

По данным Роспотребнадзора Чувашии, два человека заразились язвой после контакта с животноводческим сырьем — разделанной тушей быка. В очаге провели дезинфекцию, кроме того, было установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, разъяснили представители службы.

Как сообщал Mash, сибирской язвой в Чувашии заразилась семейная пара: муж подхватил болезнь, поранившись ножом при разделке туши быка. Предварительно, житель российского региона успел продать мясо зараженного животного — примерно 500–600 килограммов. Предполагается, что покупателями стали цыгане на трассе. Где сейчас находится полтонны зараженного продукта, пока выяснить не удалось.

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Анастасия Шейкина
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