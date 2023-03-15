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15:00, 15 марта 2023Россия

Раскрыт источник появления сибирской язвы в российском регионе

Роспотребнадзор Чувашии раскрыл источник появления сибирской язвы в регионе

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Роспотребнадзор Чувашии раскрыл источник появления сибирской язвы в регионе: два человека заразились после контакта с животноводческим сырьем — разделанной тушей быка. Об этом сообщили «Ленте.ру» в управлении службы в российском регионе.

С помощью лабораторных исследований подтвердились случаи заболевания у жителей Цивильского муниципального округа. Специалисты Роспотребнадзора приняли все необходимые мероприятия по недопущению распространения инфекции.

В очаге провели дезинфекцию, кроме того, было установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, разъяснили представители службы.

Ситуация находится на контроле чувашского управления Роспотребнадзора.

15 марта глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов сообщил о выявлении двух случаев сибирской язвы в регионе. Он отметил, что заразившихся госпитализировали.

Гражданам оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Степанов также указал, что терапевтический прогноз для них является благоприятным.

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Анна Щербакова
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