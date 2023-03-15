Появились подробности о заразившихся сибирской язвой россиянах
Семейная пара из Чувашии заразилась сибирской язвой, муж подхватил болезнь, поранившись ножом при разделке туши быка. Такие подробности о заболевших россиянах появились в Telegram-канале Mash.
15 марта глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов сообщил о двух выявленных случаях сибирской язвы в регионе.
По данным издания, житель Чувашии успел продать мясо зараженного животного, а это примерно 500–600 килограммов. Предположительно, покупателями были цыгане на трассе. Где сейчас находится полтонны зараженного продукта, пока выяснить не удалось.
Муж с женой почувствовали недомогание уже после совершения сделки. В больницу россияне приехали сами.
Региональный Россельхознадзор начал разбираться в ситуации.
Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил выявление случаев сибирской язвы в регионе. В Telegram-канале он указал, что заразились двое жителей Цивильского муниципального округа.
Николаев заверил, что жизни пациентов ничего не угрожает.