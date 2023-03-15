Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:23, 15 марта 2023Россия

Появились подробности о заразившихся сибирской язвой россиянах

Mash: пара из Чувашии заразилась сибирской язвой, муж подхватил болезнь при разделке быка

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Семейная пара из Чувашии заразилась сибирской язвой, муж подхватил болезнь, поранившись ножом при разделке туши быка. Такие подробности о заболевших россиянах появились в Telegram-канале Mash.

15 марта глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов сообщил о двух выявленных случаях сибирской язвы в регионе.

По данным издания, житель Чувашии успел продать мясо зараженного животного, а это примерно 500–600 килограммов. Предположительно, покупателями были цыгане на трассе. Где сейчас находится полтонны зараженного продукта, пока выяснить не удалось.

Муж с женой почувствовали недомогание уже после совершения сделки. В больницу россияне приехали сами.
Региональный Россельхознадзор начал разбираться в ситуации.

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил выявление случаев сибирской язвы в регионе. В Telegram-канале он указал, что заразились двое жителей Цивильского муниципального округа.

Николаев заверил, что жизни пациентов ничего не угрожает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
На нефтеперекачивающей станции в Брянской области нашли и обезвредили СВУ
В Швейцарии украинских беженцев обязали продавать автомобили
Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу ЕЦБ
Врач высказался об опасности распространения сибирской язвы в России
На пляже под Севастополем нашли тело неизвестного без головы и конечностей
В России предложили приостановить договоры о двойном налогообложении с Западом
Metallica купила завод по производству винила
Подтверждена связь между глобальным потеплением и усилением засух
Папа Римский призвал к уважению мест поклонения в Киево-Печерской лавре
В ДНР заявили о контроле около половины Артемовска российскими военными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.