Появились подробности о заразившихся сибирской язвой россиянах

Mash: пара из Чувашии заразилась сибирской язвой, муж подхватил болезнь при разделке быка

Семейная пара из Чувашии заразилась сибирской язвой, муж подхватил болезнь, поранившись ножом при разделке туши быка. Такие подробности о заболевших россиянах появились в Telegram-канале Mash.

15 марта глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов сообщил о двух выявленных случаях сибирской язвы в регионе.

По данным издания, житель Чувашии успел продать мясо зараженного животного, а это примерно 500–600 килограммов. Предположительно, покупателями были цыгане на трассе. Где сейчас находится полтонны зараженного продукта, пока выяснить не удалось.

Муж с женой почувствовали недомогание уже после совершения сделки. В больницу россияне приехали сами.

Региональный Россельхознадзор начал разбираться в ситуации.

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил выявление случаев сибирской язвы в регионе. В Telegram-канале он указал, что заразились двое жителей Цивильского муниципального округа.

Николаев заверил, что жизни пациентов ничего не угрожает.