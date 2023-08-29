Двух россиян госпитализировали из очага с сибирской язвой

Двух человек госпитализировали из очага с сибирской язвой под Воронежем

Под Воронежем мужчину госпитализировали после разделки туши больного сибирской язвой животного. Также в больницу попала его сестра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента здравоохранения Воронежской области.

«Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой. Сестру заболевшего госпитализировали из-за подъема температуры и, по данным первичных анализов, заболевание не подтвердилось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у женщины нет клинических проявлений сибирской язвы. На данный момент она проходит лечение, ее состояние удовлетворительное.

Ранее стало известно, что в Панинском районе Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за обнаруженного очага сибирской язвы. Районные и областные власти установили границы очага и провели мероприятия по его дезинфекции.

Позже появилась информация о заражении сибирской язвой человека. Его состояние оценивается как среднетяжелое. Затем из указа губернатора региона Александра Гусева стало известно, что в Воронежской области зафиксировали новый очаг сибирской язвы. Согласно документу, новый очаг выявили в холодильных камерах в здании на улице 20-летия Октября в Воронеже.