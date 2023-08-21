Врачи рассказали о состоянии заразившегося сибирской язвой россиянина

Состояние заразившегося сибирской язвой россиянина оценили как среднетяжелое

Состояние заразившегося сибирской язвой россиянина оценивается как среднетяжелое. Об этом заявили в департаменте здравоохранения Воронежской области, сообщение приводит РИА Новости.

Как рассказали чиновники депздрава, пациент проходит лечение в инфекционном центре при местной больнице скорой помощи. Врачи отмечают, что у больницы есть все необходимые для лечения сибирской язвы лекарства.

Сибирскую язву в Панинском районе области обнаружили в воскресенье, 20 августа.

После выявления заболевания власти района провели дезинфекцию, а также ограничили перемещение посторонних лиц до 16 ноября.

Ранее случаи заражения выявили и в Туве.

Симптомами сибирской язвы являются повышение температуры, головная боль, потливость, одышка, кашель, осиплость голоса, боль в горле, увеличение лимфатических узлов.