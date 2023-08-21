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10:17, 21 августа 2023Россия

Стали известны подробности выявления сибирской язвы под Воронежем

Причиной случая сибирской язвы под Воронежем стала разделка туши животного
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Причиной появления случая заражения сибирской язвой в Воронежской области стала разделка туши инфицированного животного. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора на сайте.

Сибирскую язву в Панинском районе области нашли в воскресенье, 20 августа.

Специалисты Роспотребнадзора исследуют взятые на месте пробы. Также был определен круг контактных лиц, они находятся под наблюдением врачей.

После обнаружения сибирской язвы власти Панинского района Воронежской области провели дезинфекционные мероприятия, а также ограничили перемещение посторонних лиц до 16 ноября. Помимо этого, на территории района запретили убой невакцинированных против сибирской язвы животных, заготовку кормов и охоту.

В июле в Туве пять человек заболели сибирской язвой. В пресс-службе Роспотребнадзоре «Ленте.ру» сообщили, что состояние всех россиян, у которых было выявлено заболевание, стабильное, им оказывают все необходимую медицинскую помощь.

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    Алан Босиков
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