Стали известны подробности выявления сибирской язвы под Воронежем

Причиной случая сибирской язвы под Воронежем стала разделка туши животного

Причиной появления случая заражения сибирской язвой в Воронежской области стала разделка туши инфицированного животного. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора на сайте.

Сибирскую язву в Панинском районе области нашли в воскресенье, 20 августа.

Специалисты Роспотребнадзора исследуют взятые на месте пробы. Также был определен круг контактных лиц, они находятся под наблюдением врачей.

После обнаружения сибирской язвы власти Панинского района Воронежской области провели дезинфекционные мероприятия, а также ограничили перемещение посторонних лиц до 16 ноября. Помимо этого, на территории района запретили убой невакцинированных против сибирской язвы животных, заготовку кормов и охоту.

В июле в Туве пять человек заболели сибирской язвой. В пресс-службе Роспотребнадзоре «Ленте.ру» сообщили, что состояние всех россиян, у которых было выявлено заболевание, стабильное, им оказывают все необходимую медицинскую помощь.