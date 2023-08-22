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16:55, 22 августа 2023Россия

В Воронежской области выявили новый очаг сибирской язвы

В Воронежской области зафиксировали новый очаг сибирской язвы

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Воронежской области зафиксировали новый очаг сибирской язвы. Об этом стало известно из указа губернатора региона Александра Гусева, который опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

«Определить эпизоотическим очагом по сибирской язве холодильные камеры №1, №2, расположенные в отдельно стоящем нежилом здании, общей площадью 4208,4 квадратных метра... по адресу улица 20-летия Октября дом 119 а городской округ город Воронеж», — говорится в документе.

Отмечается, что здание арендуется ООО «Торс». Помимо того, в указе признается неблагополучной территория в радиусе двух километров от очага. Угрожаемой территории относятся улицы в радиусе пяти километров от очага.

Также губернатор указом установил карантин по сибирской язве до 23 октября 2023 включительно на отдельной территории городского округа города Воронеж.

Ранее стало известно, что в Панинском районе Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за обнаруженного очага сибирской язвы. Районные и областные власти установили границы очага и провели мероприятия по его дезинфекции. Позднее появилась информация о заражении сибирской язвой человека. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

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    Никита Абрамов
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