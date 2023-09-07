Семерых россиян госпитализировали из очага сибирской язвы

Семерых человек госпитализировали из очага сибирской язвы под Воронежем

Медики госпитализировали семь человек из очага сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя районной станции скорой медицинской помощи.

Отмечается, что пациенты доставлены в инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №8 в Воронеже.

«Семеро госпитализированы в Масловку, в больницу скорой медицинской помощи №8, все из одного очага», — отметила собеседница агентства, добавив, что в медучреждение попали две женщины и пятеро мужчин.

В августе под Воронежем мужчину госпитализировали после разделки туши больного сибирской язвой животного. Также в больницу попала его сестра. Состояние мужчины оценивалось как средней степени тяжести с положительной динамикой. У женщины клинических проявлений сибирской язвы не было.

Ранее стало известно, что в Панинском районе Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за обнаруженного очага сибирской язвы. Районные и областные власти установили границы очага и провели мероприятия по его дезинфекции.