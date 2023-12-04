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14:55, 4 декабря 2023Мир

Иммунолог высказался о вероятности новой пандемии пневмонии из Китая

Иммунолог Крючков счел маловероятной новую пандемию пневмонии из Китая

Фото: Wilson Chu / Reuters

Пандемия микоплазменной пневмонии, вспышка которой зафиксирована в Китае, по аналогии с коронавирусом маловероятна. Она широко распространена во многих странах мира, в том числе в России, чаще всего протекает легко. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

«Ситуация с обострением микоплазменной пневмонии не новая. В Китае это произошло еще летом, вспышки наблюдались то в одном крупном городе, то в другом. Сейчас эта история просто продолжается, наложился еще и фактор сезонности. Заболевание это не редкое: в США, к примеру, регистрируется около 2 миллионов случаев в год, это очень много. В России процент, наверное, будет приблизительно таким же», — сказал Крючков.

Чаще всего, по его словам, эта инфекция переносится легко, многие даже не замечают, что больны и переносят пневмонию на ногах. Тем не менее встречаются тяжелые и среднетяжелые случаи. Преимущественно заражаются дети и подростки, поскольку болезнь хорошо распространяется в коллективах.

Микоплазменная пневмония лечится антибиотиками, симптоматической терапией. Иногда бывает затяжное течение болезни. Основными признаками считаются поражение верхних и нижних дыхательных путей, температура не очень высокая. Также больные могут испытывать боль в горле, слабость

Николай Крючковиммунолог

По мнению иммунолога, рост заболеваемости микоплазменной пневмонией может быть связан с отменой антикоронавирусных ограничений. Он напомнил, что растут также заболеваемость корью, коклюшем, ветрянкой, менингитом. Популяция стала более восприимчивой к различным инфекциям.

«Главный вопрос сейчас в том, есть ли изменения свойств возбудителя, увеличились ли заразность, патогенность. Пока надежных данных нет, потому я бы не спешил утверждать, что возбудитель изменился. Это возможно, но информации пока недостаточно», — объяснил Крючков.

Он добавил, что заболеваемость микоплазменной пневмонией всегда была высокой, но характер ее распространения, особенности инфекции сильно отличаются от того, что было во время пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что власти Китая связывают новые вспышки респираторных заболеваний с отменой ограничений, действующих в стране во время пандемии COVID-19, а также с циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию и респираторно-синцитиальный вирус.

Во Всемирной организация здравоохранения призвали власти КНР снова ввести ограничительные меры на фоне вспышки атипичной пневмонии, затрагивающей человеческие легкие.

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      Наталия Белова
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