Названы две особенности зафиксированной в России микоплазменной инфекции

Директор лаборатории Станкевич: микоплазменная инфекция долго лечится

Микоплазменная инфекция, случаи заражения которой зафиксированы в России, имеет две особенности. Их назвала директор по лабораторной медицине и производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич, пишут «Известия».

Во-первых, инфекция характеризуется длительным лечением. За две-три недели зараженному может стать лучше — из-за этого, например, родители могут отправить ребенка в детсад или школу, где он будет заражать других.

Во-вторых, микоплазменная инфекция может не поддаваться лечению, так как неуязвима к некоторым антибиотикам. С мнением Станкевич согласен руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Альберт Ризванов.

«Это связано с бесконтрольным приемом препаратов. Например, во время пандемии многие принимали антибиотик для профилактики бактериальных осложнений — по сути, он никак не действовал на сам вирус, но его назначали, чтобы избежать вторичного инфицирования при тяжелом течении COVID-19. Именно этот антибиотик-макролид назначается для лечения микоплазменной инфекции», — объяснил он.

Во вторник, 5 декабря, в России сообщили о выявлении случаев микоплазменной инфекции. По данным Роспотребнадзора, в стране фиксируются отдельные случаи заболевания, при этом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжелых форм.

По словам врача-инфекциониста Сергея Вознесенского, основными симптомами микоплазменной инфекции являются повышенная температура, заложенный нос, кашель и тяжесть при дыхании

До этого в Китае произошла вспышка респираторных заболеваний. Власти связали ее с циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию и респираторно-синцитиальный вирус. Как отметил иммунолог Николай Крючков, пандемия микоплазменной пневмонии, вспышка которой зафиксирована в Китае, по аналогии с коронавирусом маловероятна.