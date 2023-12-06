Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:37, 6 декабря 2023Россия

Мурашко оценил ситуацию с микоплазменной инфекцией в России

Глава Минздрава Мурашко: микоплазменная инфекция управляема, лекарств достаточно

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Микоплазменная инфекция, случаи заражения которой выявили в России, абсолютно управляемая. Об этом, оценивая эпидемиологическую ситуацию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости.

«Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция», — сказал министр, подчеркнув, что науке известна диагностика болезни, ее течение и клинические проявления.

При этом вакцины от этой инфекции не существует, заявлял ранее инфекционист Николай Малышев. По его словам, заражение инфекцией часто характеризуется повышением температуры, а также респираторными симптомами, среди которых кашель, насморк и першение в горле. Кроме того, инфицирование может сопровождаться интоксикацией, добавил специалист.

5 декабря Роспотребнадзор сообщил о выявлении случаев микоплазменной инфекции. По данным федеральной службы, в стране фиксируются отдельные случаи заболевания, при этом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжелых форм.

День инвестора
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы не видели такого много лет» В Россию пришла инфекция, заразившая в Китае тысячи детей. Что известно о симптомах?

      Россиянам массово выплатили миллиарды рублей

      На Западе назвали позором чествование украинского националиста в Канаде

      Назван самый быстрый сервис для передачи файлов в России

      Бренд Lamel уберут с российских маркетплейсов из-за возможной поддержки ВСУ

      Алиев рассказал об условии амнистии для бывших властей Карабаха

      Моргенштерна оштрафуют за рекламу помощи в получении военного билета

      Психиатр назвал симптомы все чаще встречающегося у взрослых синдрома

      В России выросли цены на дачи

      Украине предрекли нехватку денег и боеприпасов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости