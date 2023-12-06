Мурашко оценил ситуацию с микоплазменной инфекцией в России

Глава Минздрава Мурашко: микоплазменная инфекция управляема, лекарств достаточно

Микоплазменная инфекция, случаи заражения которой выявили в России, абсолютно управляемая. Об этом, оценивая эпидемиологическую ситуацию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости.

«Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция», — сказал министр, подчеркнув, что науке известна диагностика болезни, ее течение и клинические проявления.

При этом вакцины от этой инфекции не существует, заявлял ранее инфекционист Николай Малышев. По его словам, заражение инфекцией часто характеризуется повышением температуры, а также респираторными симптомами, среди которых кашель, насморк и першение в горле. Кроме того, инфицирование может сопровождаться интоксикацией, добавил специалист.

5 декабря Роспотребнадзор сообщил о выявлении случаев микоплазменной инфекции. По данным федеральной службы, в стране фиксируются отдельные случаи заболевания, при этом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжелых форм.