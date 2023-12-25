Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:05, 25 декабря 2023Россия

В МГУ произошла вспышка кори

Mash: вспышка кори произошла на юрфаке МГУ после болезни у одного из студентов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На юрфаке Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) произошла вспышка кори. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно, незадолго до этого корью переболел один из студентов. В результате на карантин посадили весь юридический факультет. По информации издания, мера также коснулась Высшей школы аудита при вузе, которая расположена в том же здании на Воробьевых горах.

По информации канала, дистанционное обучение посаженных на карантин студентов продлится до 11 января.

Ранее вспышка кори произошла в МГУ в мае. Тогда на дистанционное обучение перевели сразу несколько факультетов. Управление Роспотребнадзора по Москве провело эпидемиологическое расследование. Санитарная служба подчеркнула, что были приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки в ДНР

      В Европе предрекли крах Украины из-за политики США

      В МГУ произошла вспышка кори

      В России рассказали о начале поставок в Китай одного вида продукции

      В PlayStation можно будет играть ногами

      Грузия представила план по вступлению в ЕС

      Путин подписал закон о подорожании визы для желающих увидеть Россию европейцев

      В России шестилетний ребенок попал в больницу после игры с новогодним украшением

      В российском городе рысь поселилась в доме

      В России частной охране объектов ТЭК разрешили уничтожать беспилотники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости