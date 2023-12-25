В МГУ произошла вспышка кори

Mash: вспышка кори произошла на юрфаке МГУ после болезни у одного из студентов

На юрфаке Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) произошла вспышка кори. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно, незадолго до этого корью переболел один из студентов. В результате на карантин посадили весь юридический факультет. По информации издания, мера также коснулась Высшей школы аудита при вузе, которая расположена в том же здании на Воробьевых горах.

По информации канала, дистанционное обучение посаженных на карантин студентов продлится до 11 января.

Ранее вспышка кори произошла в МГУ в мае. Тогда на дистанционное обучение перевели сразу несколько факультетов. Управление Роспотребнадзора по Москве провело эпидемиологическое расследование. Санитарная служба подчеркнула, что были приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.