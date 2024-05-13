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19:03, 13 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о начале окружения Волчанска российскими войсками

Депутат Харьковского облсовета Скорик: ВС России начинают окружать Волчанск

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали окружать город Волчанск в Харьковской области. Об этом депутат местного областного совета Александр Скорик заявил в эфире украинского телеканала «Эспрессо».

По его словам, из Волчанска сообщают, что город начинают окружать с одной из сторон. «Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов (корректируемых авиационных бомб — прим. «Ленты.ру») и штурмовыми действиями ведут оборону», — уточнил он.

12 мая стало известно о заходе российских войск в Волчанск. Отмечалось, что ВС РФ стянули к городу десятки единиц тяжелой техники. 13 мая появилась информация о том, что российские военные закрепляются на окраине населенного пункта, увеличивая зону контроля в приграничье и вытесняя украинскую армию.

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      Алевтина Запольская
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