Стало известно о закреплении российских войск в Волчанске
«Иди и смотри»: ВС РФ закрепились в Волчанске в Харьковской области
Вооруженные силы России (ВС РФ) закрепляются на окраине Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«Бои идут в районе мясокомбината», — заявил источник.
Также он сообщил, что российская армия увеличивает зону контроля в приграничье и вытесняет Вооруженные силы Украины (ВСУ).
ВС РФ активно обстреливают укрепления ВСУ с помощью артиллерии и авиации.
Волчанск — это логистический центр ВСУ на границе с Белгородской областью.
Ранее больше 100 военнослужащих ВСУ оставили позиции после того, как российская армия стянула десятки единиц тяжелой боевой техники к Волчанску.