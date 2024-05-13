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11:15, 13 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о закреплении российских войск в Волчанске

«Иди и смотри»: ВС РФ закрепились в Волчанске в Харьковской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) закрепляются на окраине Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Бои идут в районе мясокомбината», — заявил источник.

Также он сообщил, что российская армия увеличивает зону контроля в приграничье и вытесняет Вооруженные силы Украины (ВСУ).

ВС РФ активно обстреливают укрепления ВСУ с помощью артиллерии и авиации.

Волчанск — это логистический центр ВСУ на границе с Белгородской областью.

Ранее больше 100 военнослужащих ВСУ оставили позиции после того, как российская армия стянула десятки единиц тяжелой боевой техники к Волчанску.

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      Илья Таксюр
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