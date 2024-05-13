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19:08, 13 мая 2024Мир

В Германии обеспокоились выдвижением Белоусова на пост министра обороны России

Депутат ФРГ Кизеветтер: профессионализм Белоусова вызывает обеспокоенность

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Выдвинутый на пост министра обороны России Андрей Белоусов является эффективным экономистом, и его профессионализм вызывает обеспокоенность. Об этом заявил депутат бундестага Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в эфире канала Die Welt.

«Этот экономист-профессионал — очень эффективный тип, который может обеспечить функционирование военной экономики и прекрасно знает, как оптимизировать ведение войны. Это сильно меня беспокоит», — отметил депутат.

Кизеветтер добавил, что на этом фоне Германия должна активнее обеспечивать Украину вооружением и усилить санкционное давление на Россию.

Ранее издание The Washington Post объяснило смену министра обороны стремлением руководства России к более жесткому контролю над увеличением военных расходов.

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