На Западе объяснили смену главы Минобороны России

WP: Путин предложил Белоусова на пост главы МО для контроля военных расходов

Предложенный Владимиром Путиным на пост министра обороны России Андрей Белоусов нужен президенту России для жесткого контроля выросших военных расходов. Смену главы Минобороны объяснила газета The Washington Post (WP).

«Этот выбор сигнализировал о стремлении Путина получить главу Минобороны, который бы установил жесткий контроль над гигантским увеличением военных расходов», — говорится в материале издания.

Ранее журнал Time узнал мнение российского лидера о Белоусове. По словам анонимного источника издания в Кремле, Путин доверяет ему и считает честным и некоррумпированным.

Президент России предложил назначить бывшего вице-премьера Белоусова министром обороны страны вместо Сергея Шойгу, который руководил оборонным ведомством 12 лет.