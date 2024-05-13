Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:41, 13 мая 2024Мир

На Западе объяснили смену главы Минобороны России

WP: Путин предложил Белоусова на пост главы МО для контроля военных расходов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Предложенный Владимиром Путиным на пост министра обороны России Андрей Белоусов нужен президенту России для жесткого контроля выросших военных расходов. Смену главы Минобороны объяснила газета The Washington Post (WP).

«Этот выбор сигнализировал о стремлении Путина получить главу Минобороны, который бы установил жесткий контроль над гигантским увеличением военных расходов», — говорится в материале издания.

Ранее журнал Time узнал мнение российского лидера о Белоусове. По словам анонимного источника издания в Кремле, Путин доверяет ему и считает честным и некоррумпированным.

Президент России предложил назначить бывшего вице-премьера Белоусова министром обороны страны вместо Сергея Шойгу, который руководил оборонным ведомством 12 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Через одеяло пытались дышать». В ДНР обвинили ВСУ в применении отравляющих веществ против мирных жителей

      Штурм спецназом квартиры с наркодилерами попал на видео

      Ольга Серябкина в полупрозрачной юбке станцевала на камеру

      В платежки за ЖКУ захотели добавить новую строку

      Появились детали гибели 43-летнего российского участника Олимпиад

      Раскрыты цели российских войск под Харьковом

      Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор диких растений

      Названы способы восстановиться после майских праздников

      В зоне СВО рассказали о защите ЗРК от беспилотников

      Бывший глава Пентагона оценил смену министра обороны России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше