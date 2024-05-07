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08:38, 13 мая 2024Мир

На Западе узнали мнение Путина о Белоусове

Time: Путин доверяет Белоусову, считает его честным и некоррумпированным

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин доверяет предложенному на должность министра обороны Андрею Белоусову. Мнение российского лидера узнал журнал Time.

«Путин доверяет Белоусову и считает его честным и некоррумпированным», — заявил анонимный источник издания в Кремле.

Также политконсультант Сергей Марков, комментируя журналу перестановки в российском правительстве, отметил, что Белоусов лично очень лоялен российскому президенту и «во всем разберется».

Ранее президент России предложил назначить бывшего вице-премьера Белоусова министром обороны страны вместо Сергея Шойгу, который руководил оборонным ведомством 12 лет. Российские сенаторы проведут консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

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      Семен Александров
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