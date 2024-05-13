На границе с Белгородской областью идут бои за Волчанск. Чем важен этот город?

Эксперт Дандыкин: взятие Волчанска позволит сократить расстояние до Харькова

Взятие Волчанска позволит сократить расстояние до Харькова, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О стратегической важности города он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам военного эксперта, город, где идут бои, находится совсем недалеко от российских границ, примерно в пяти километрах от Белгородской области. «Это такой город, первый [после границы], и наши говорят, что уже вошли в город. Ну, а за Волчанском сокращается расстояние до Харькова. Оно будет гораздо меньше, когда мы его возьмем», — поделился Дандыкин.

Мы делаем полосу безопасности. Может быть, основное направление будет на этом месте, а, может, и в другом, смотря какие успехи будут Василий Дандыкин военный эксперт

По словам другого военного эксперта, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олега Глазунова, в районе Волчанска происходят позиционные бои.

«Нет такого, чтобы после него открылся какой-то простор для того, чтобы освободить Харьковскую область. Это обыкновенные позиционные бои. Мы двигаемся неспеша. Украинская армия оказывает очень мощное сопротивление, и поэтому, чтобы избежать больших потерь, мы двигаемся, как обычно, хоть и медленно, но уверенно, берем город за городом, не торопясь, освобождаем Харьковскую область», — высказался он.

Российские военные закрепляются в Волчанске

В пятницу, 10 мая, глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил о начале эвакуации Волчанска и соседних населенных пунктов на фоне стрелковых боев. Отмечалось, что из города вывезли всех детей, а основная масса населения уезжает на личном транспорте.

О том, что российские войска зашли в Волчанск, стало известно 12 мая. По данным Telegram-канала Shot, Вооруженные силы России (ВС РФ) стянули десятки единиц тяжелой техники к городу, после чего более 100 солдат ВСУ оставили свои позиции, около 20 украинских военных сдались в плен, сохранив себе жизнь.

13 мая Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Российская армия закрепляется на окраине Волчанска, увеличивает зону контроля в приграничье и вытесняет Вооруженные силы Украины (ВСУ). Кроме того, ВС РФ активно обстреливают укрепления ВСУ с помощью артиллерии и авиации.

В Минобороны отчитались о продвижении и нанесенном поражении живой силе и технике ВСУ в районе Волчанска.

В ВСУ признались, что оборона Волчанска не была готова к атаке, передавал Le Monde. Украинские военнослужащие рассказали изданию об отсутствии оборонительных сооружений близ города, а также средств, необходимых для блокирования наступления.

Продвижение на харьковском направлении

Российские военнослужащие начали наступление в Харьковской области в мае. На этом фоне из региона стали эвакуировать тысячи человек. Специалисты предполагают, что Россия таким образом хочет создать «буферную зону», чтобы защититься от атак со стороны ВСУ.

Офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга в неудачах в Харьковской области. По словам журналистов The New York Times, российское продвижение рядом с Харьковом поставило украинских военных в опасное положение. При этом ресурсы ВСУ и так были истощены из-за задержек с поставками западной помощи.