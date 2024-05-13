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09:01, 13 мая 2024Интернет и СМИ

Раскрыто положение ВСУ рядом с Харьковом

NYT: командиры ВСУ обвиняют друг друга в провале обороны Харьковской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Офицеры командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвиняют друг друга в неудачах в Харьковской области. Об этом написала газета The New York Times.

«На некоторых участках солдаты ВСУ отступают, а украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях», — отмечается в публикации NYT.

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По словам журналистов и военных экспертов, российское продвижение рядом с Харьковом поставило украинских военных в опасное положение. Ресурсы ВСУ и так были истощены из-за задержек с поставками западной помощи.

Ранее генштаб ВСУ признал успешное наступление ВС России под Харьковом. «На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск», — отмечается в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении. Он подтвердил, что в некоторых селах Харьковской области идут бои.

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      Марина Совина
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