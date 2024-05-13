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01:45, 13 мая 2024Бывший СССР

На Украине признали успехи России на харьковском направлении

Генштаб ВСУ признал успешное наступление ВС России под Харьковом

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении. Об этом сообщается в его официальном Telegram-канале.

«На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск», — отмечается в публикации.

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В Генштабе признали наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) под Харьковом и подчеркнули, что Москва обладает «тактическим успехом».

Ранее сообщалось, что российские войска зашли в город Волчанск Харьковской области Украины. Под натиском российских военных ряд подразделений ВСУ сбежали со своих позиций, бросив оружие и технику.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении. Он подтвердил, что в некоторых селах Харьковской области идут бои.

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      Марина Совина
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