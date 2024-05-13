На Украине признали успехи России на харьковском направлении
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении. Об этом сообщается в его официальном Telegram-канале.
«На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск», — отмечается в публикации.
В Генштабе признали наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) под Харьковом и подчеркнули, что Москва обладает «тактическим успехом».
Ранее сообщалось, что российские войска зашли в город Волчанск Харьковской области Украины. Под натиском российских военных ряд подразделений ВСУ сбежали со своих позиций, бросив оружие и технику.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении. Он подтвердил, что в некоторых селах Харьковской области идут бои.