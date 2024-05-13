На Украине признали успехи России на харьковском направлении

Генштаб ВСУ признал успешное наступление ВС России под Харьковом

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении. Об этом сообщается в его официальном Telegram-канале.

«На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск», — отмечается в публикации.

В Генштабе признали наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) под Харьковом и подчеркнули, что Москва обладает «тактическим успехом».

Ранее сообщалось, что российские войска зашли в город Волчанск Харьковской области Украины. Под натиском российских военных ряд подразделений ВСУ сбежали со своих позиций, бросив оружие и технику.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении. Он подтвердил, что в некоторых селах Харьковской области идут бои.

