Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении

Зеленский заявил, что в Харьковской области идут бои

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о наступлении Российской армии на харьковском направлении. Этой теме он посвятил часть своего вечернего обращения, опубликованного в Telegram.

По словам украинского лидера, в некоторых селах Харьковской области действительно идут бои. Он уточнил, что эти населенные пункты находятся вблизи российской границы, которые ранее считались серой зоной.

«Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий», — заявил он.

Ранее украинские СМИ сообщили о стрелковых боях в Волчанске Харьковской области. 10 мая глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил о начале эвакуации Волчанска и соседних населенных пунктов. Отмечалось, что из города вывезли всех детей, а основная масса населения уезжает на личном транспорте.