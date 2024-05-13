Le Monde: ВСУ не подготовили оборону Волчанска к атаке ВС России

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что оборона Волчанска не была готова к атаке Вооруженных сил России, передает Le Monde.

«Оборона Волчанска не была подготовлена. (...) В зоне нет необходимых средств для блокирования наступления, в то время как русские развертывают все больше и больше сил перед наступлением», — заявил изданию один из бойцов ВСУ на передовой.

Le Monde приводит слова военнослужащего ВСУ Дениса Ярославского, который заявлял об отсутствии оборонительных сооружений близ города. «Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой! За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа», — цитирует издание военного.

Ранее стало известно, что офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга в неудачах в Харьковской области. По словам журналистов The New York Times, российское продвижение рядом с Харьковом поставило украинских военных в опасное положение. При этом ресурсы ВСУ и так были истощены из-за задержек с поставками западной помощи.