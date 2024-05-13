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13:10, 13 мая 2024Россия

Минобороны отчиталось о ходе боев в Харьковской области

МО: в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Веселого улучшено положение войск

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Харьковской области Вооруженные силы (ВС) России в ходе боев улучшили свое тактическое положение. О ходе боев журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что армия России продвинулась в районе населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области. Там же было нанесено поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Харьковской области также отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ у Глубокого и Тихого. За сутки на этом направлении боевых действий противник потерял до 250 военнослужащих, два танка и бронированные машины.

Российские военнослужащие в мае начали наступление в Харьковской области. На этом фоне из региона стали эвакуировать тысячи человек. Специалисты предполагают, что Россия таким образом хочет создать «буферную зону», чтобы защититься от атак со стороны ВСУ.

Минобороны ранее сообщало о взятии Россией под контроль пяти населенных пунктов — Борисовки, Огурцово, Плетеневки, Пыльной и Стрелечья. Затем оборонное ведомство отчитывалось о контроле над еще пятью населенными пунктами — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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