В «Ростехе» рассказали о новой роли МиГ-31

«Ростех»: МиГ-31 с «Кинжалом» освоил роль ударного самолета

Российские истребители четвертого поколения МиГ-31, которые предназначены для перехвата и уничтожения различных воздушных целей, освоили роль ударного самолета. Об этом рассказали в госкорпорации «Ростех».

«Вооруженный ракетным комплексом "Кинжал" МиГ-31 освоил для себя новую роль — ударного самолета. В ней он не менее эффективно используется в боевых действиях. В 2023 году ударом "Кинжала" был поражен современный американский комплекс ПВО Patriot», — сообщили в госкорпорации.

Там добавили, что специалисты продолжают модернизацию истребителей МиГ-31, на которые устанавливают новое вооружение и радиоэлектронное оборудование.

В марте в Минобороны России сообщили, что самолеты Воздушно-космических сил Ту-22М3 и МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал» выполнили плановые полеты над Балтийским и Каспийским морями.

В декабре в Объединенной авиастроительной корпорации рассказали, что авиационный завод «Сокол» выполнил программу гособоронзаказа 2023 года по ремонту и модернизации МиГ-31 для Минобороны.