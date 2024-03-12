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19:47, 12 марта 2024Наука и техника

Носители «Кинжала» выполнили полеты над морями

МО РФ: Ту-22М3 и МиГ-31 с комплексом «Кинжал» выполнили полеты над морями

Фото: Сергей Александров / Коммерсантъ

Самолеты Ту-22М3 и МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал» воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановые полеты над Балтийским и Каспийским морями. Об этом со ссылкой на Минобороны России (МО РФ) сообщает РИА Новости.

«Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского и Каспийского морей», — заявили в военном ведомстве.

В ходе полета МиГ-31 отработали воздушную дозаправку. Истребители-перехватчики сопровождались истребителями Су-30СМ и Су-35С. Над Балтийским морем российские самолеты в полете сопровождались авиацией иностранных государств.

В декабре 2023 года Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что выполнила программу гособоронзаказа 2023 года по ремонту и модернизации высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 для МО РФ.

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      Иван Потапов
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