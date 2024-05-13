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19:14, 13 мая 2024Экономика

Российские чиновники отдали зимние сады под элитные квартиры

В Волгограде застроили зимние сады в элитной высотке без согласия жильцов

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Волгоградские чиновники дали разрешение на строительство квартир на месте зимних садов в элитной высотке, при этом жильцы дома своего согласия на это не давали. Об этом сообщает портал V1.RU.

Оранжереи хотели устроить в нежилых помещениях на 23-м этаже дома, но вскоре от замысла отказались. Вместо этого собственники предложили открыть здесь творческие мастерские, однако у нового совладельца этажа — бизнесмена и бывшего вице-президента Федерации бокса в Южном федеральном округе — появилась другая идея. Он решил перевести помещения в статус жилых и продать. Судя по объявлениям, за новые квартиры он планировал выручить 53 миллиона рублей.

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Жалобы привлекли к ситуации внимание прокуратуры. В ходе проверки надзорный орган выявил многочисленные нарушения в процедуре узаконивания квартир. «(...) не получено согласие собственников помещений в многоквартирном доме на изменение схемы и режима работы вентиляционных каналов, внутридомовых инженерных сетей, в том числе электроснабжения в связи с установкой в жилых помещениях электрических плит и прокладкой линий питающего кабеля для каждой плиты с их подключением к общедомовому электрощиту», — говорится в представлении прокуратуры. Действия бизнесмена посчитали незаконными.

Ранее в одном из жилых домов Челябинска появился рехаб для наркозависимых. Жильцы оказались недовольны тем, что его посетители имеют беспрепятственный доступ на территорию жилого комплекса, представляя опасность для детей.

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      Виктория Клабукова
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