В российском городе рехаб для зависимых поселился в жилом доме

Челябинцы пожаловались на въехавший в жилой дом рехаб для наркоманов

В жилой дом в Челябинске въехал реабилитационный центр для зависимых. Подозрительные клиенты рехаба вызывают опасения жильцов, пишет портал 74.RU.

Офис рехаба поселился в одной из квартир на 23-м этаже престижного жилого комплекса. По пути на верхний этаж здания клиенты центра нередко встречаются с собственниками квартир. Как сообщается, посетители организации имеют беспрепятственный доступ на территорию ЖК. Войти им не мешает ни забор с домофоном, ни консьерж на входе. Поведение гостей дома собственников смущает. «Мы опасаемся за своих детей, так как в доме постоянно находятся чужие люди и маргинальные личности», — жалуются местные жители. Случались в доме и трагичные инциденты: не сумев попасть в реабилитационный центр, один из его посетителей выпрыгнул из окна.

В организации пояснили, что в жилом доме размещен лишь офис компании, куда на психологические консультации приглашают родителей клиентов. «Наркоманов и алкоголиков в этих мажористых домах» и без того достаточно, а соседи лишь ищут новый повод, убежден руководитель центра. «По этой "Плазе" они уже давно жалуются. И не только на нас. То мы лифт занимаем, то еще что-то», — поделился бизнесмен.

Жалобы на лифты от жителей дома действительно звучат часто. Но очереди к ним возникают не из-за одного только рехаба. На верхних этажах дома размещены офисы десятков компаний: к примеру, производитель кормов для животных, ресурсодобывающая организация и салон красоты. Данные о назначении верхних этажей в доме расходятся: по данным УК — они нежилые. Однако записи в Росреестре говорят об обратном. Так или иначе, помещения принадлежат застройщику. По этой причине бороться с девелопером в УК не рвутся. Разве что доносили до его сведения, что арендаторы неблагонадежны.

Помимо износа лифтового оборудования, беспокоит собственников и платный вход в дом. Он возможен с двух сторон здания. «Парадные» двери открыты лишь для тех, кто записан на прием в офис. Инициатива также принадлежит застройщику. Он проживает в этом же здании. По словам жильцов, домой он ездит на личном лифте. С помощью него он спускается и на закрытую парковку.

Ранее застройщика поймали на видеослежке за жильцами многоэтажки в московском комплексе. Как оказалось, запись, на которой можно было разглядеть хозяев квартир и обстановку в доме, транслировалась в интернет. По словам девелопера, ракурс съемки изменился из-за технических проблем.