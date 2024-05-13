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19:08, 13 мая 2024Силовые структуры

Российские полицейские случайно выявили организатора подпольной нарколаборатории

В Ленобласти полиция нашла в остановленной машине 70 кг прекурсоров наркотиков

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ленинградской области полиция остановила пикап, в котором 27-летний мужчина вез около 70 килограммов прекурсоров для производства мефедрона. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 8 мая в Тосненском районе сотрудники ГИБДД останавливали машины для проверки. Одной из таких стал пикап Dodge Ram, в котором полицейские обнаружили 20 канистр и три бочки с неизвестными жидкостями. Их забрали на экспертизу, которая показала, что содержимое — прекурсоры для производства мефедрона.

Также водитель рассказал о своем тайнике в поле, где хранил отходы от производства, и нарколаборатории, организованной в коттеджном поселке. В доме нашли 146 килограммов мефедрона, оборудование, весы, защитные маски и реактор. Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении наркотических веществ в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Астрахани полиция изъяла более тысячи доз наркотиков с метадоном и мефедроном.

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      Илона Палей
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