Российские полицейские случайно выявили организатора подпольной нарколаборатории

В Ленобласти полиция нашла в остановленной машине 70 кг прекурсоров наркотиков

В Ленинградской области полиция остановила пикап, в котором 27-летний мужчина вез около 70 килограммов прекурсоров для производства мефедрона. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 8 мая в Тосненском районе сотрудники ГИБДД останавливали машины для проверки. Одной из таких стал пикап Dodge Ram, в котором полицейские обнаружили 20 канистр и три бочки с неизвестными жидкостями. Их забрали на экспертизу, которая показала, что содержимое — прекурсоры для производства мефедрона.

Также водитель рассказал о своем тайнике в поле, где хранил отходы от производства, и нарколаборатории, организованной в коттеджном поселке. В доме нашли 146 килограммов мефедрона, оборудование, весы, защитные маски и реактор. Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении наркотических веществ в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Астрахани полиция изъяла более тысячи доз наркотиков с метадоном и мефедроном.